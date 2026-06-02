皮膚や血液から、あらゆる細胞をつくり出す「iPS細胞」。山中伸弥教授のノーベル賞受賞によって世界的に知られるようになり、この細胞の存在が再生医療の歴史を大きく塗り替えた。パーキンソン病や臓器再生への期待が高まる一方で、「iPS細胞を使えば、人間を丸ごと再生できるのか」という誤解や、生命倫理をめぐる議論も絶えない。なぜiPS細胞は“万能細胞”と呼ばれるのか。そして、ES細胞との決定的な違いとは何か。再生