あるわんことの心温まる出会いのエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「ウルウルしちゃった」「温かい気持ちになった」「愛がいっぱいだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：山にいたおじいちゃんが、偶然『片足のない赤ちゃん犬』と出会った結果→思わず涙する『素敵な物語』】 片足のない赤ちゃん犬 TikTokアカウント「kabocy