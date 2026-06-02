2日の午前7時25分ごろ、山形県三川町の青山町内会堤防付近でクマの目撃情報がありました。 町と警察は「外出の際は注意いただくとともに、クマを見かけたときは、役場または警察にご連絡をお願いいたします」と呼びかけています。