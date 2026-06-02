移動中や待ち時間などの、ちょっとしたスキマ時間に、言葉のパズルで頭の体操をしませんか？ よく知っているはずの言葉が、一文字隠れるだけで手ごわい謎に変わる、そんなパズルならではの面白さを味わってみてください。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：す ＋ □ ＋ ー ＋ □・縦の並び（左）：あ ＋ □ ＋ す