新日本製薬「パーフェクトワン フォーカス」の公式X（旧Twitter）アカウントは6月1日、投稿を更新。M!LKの塩崎太智（※崎はたつさき）さんの執事姿のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】M!LK・塩崎太智、執事姿のオフショット「びっくりした、西洋絵画かと思った」同アカウントは「パーフェクト執事紹介 Part.1とにかく明るい愛され執事塩崎太智さんのオフショット特別公開」と紹介し、塩崎さんのソロショット