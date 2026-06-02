タレントの鈴木奈々（37）が2日、自身のインスタグラムを更新。髪を切り、ボブヘアにイメージチェンジした姿を披露した。【写真】別カット公開！ボブヘアした鈴木奈々鈴木は「髪を切りましたー」と報告し、新しいヘアスタイルの写真を投稿。「ボブヘアにしました」と明かし、笑顔の絵文字とともに新スタイルへの満足感をにじませた。新ヘアについては「お手入れもラクだし、首元もスッキリ見えてお気に入り」と紹介。さらに「