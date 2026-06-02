台風６号はきょう２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。あす３日には、暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。 【写真で見る】台風6号今後の進路は？ 西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部・奄美地方では、今後線状降水帯