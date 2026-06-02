『デッドプール&ウルヴァリン』（2024）のデッドプール役ライアン・レイノルズとウルヴァリン役ヒュー・ジャックマンが、国際セーリングレースのオーストラリア代表チーム「ボンズ・フライング・ルーズ」を題材にしたDisney+向けドキュメンタリーシリーズ（タイトル未定）にて再タッグを組むことが分かった。米が報じている。 ボンズ・フライング・ルー