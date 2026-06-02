『28年後...』（2025）から始まった新三部作の3作目について、監督ダニー・ボイルが撮影時期の見通しを語った。どうやら、ロケ地の都合により、2026年内の撮影は難しくなったようだ。 米の取材でボイルは、次なる『28年後...』映画の撮影がまだ始まっていない理由について、「時間切れになってしまったんです」と説明している。 「英国のある地域を舞台にしていて、そこでは1年のうち特定の時期にしか撮影できないんです