「NHK短歌」テキストより、短歌の魅力についての解説をご紹介 2026年度『NHK短歌』の講座「わたしの宮沢賢治」では、5人の選者がリレー形式で講師を務めます。 今回は、土岐友浩（とき・ともひろ）さんが選者を務めるテキスト4月号より、「色」をテーマにした宮沢賢治の短歌を紹介します。 賢治の童話は想像力にあふれ、詩はときに難解です。一方短歌では、賢治が見たものや感じたことが、率直なわかりやすい言葉で