マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）作品『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016）で、トニー・スターク／アイアンマンの決断に大きな影響を与えたあるシーン。その母親役の起用には、ロバート・ダウニー・Jr.の強い推薦があったという。演じたアルフレ・ウッダードが明かしている。 問題の場面は、物語序盤、トニーがMITで講演を終えた直後に訪