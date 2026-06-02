彼女のことを想い、良かれと思った行動であったとしても、ときとして彼女に「うっとうしい！」と思われてしまう恐れがあります。「うっとうしい！」という感情によって、「彼氏がいなくなれば楽なんだろうな・・・」という思考を促し、別れを考えるキッカケに発展する可能性もあります。そこで今回、「彼女に『うっとうしい！』と思われる瞬間８パターン」を紹介させていただきます。【１】友達と遊びに行くとき、「いつ」、「誰と