ガーミンジャパン株式会社は、プロゴルファーの岩井明愛選手、岩井千怜選手と、Garminジャパンブランドアンバサダー契約を3年連続で締結したことを発表しました。 「欠かせないパートナー」岩井姉妹、Garminと3年連続で契約更新！ 2025年から本格的に米女子ツアーへ参戦した岩井姉妹。岩井明愛プロは「ザ・スタンダード ポートランドクラシック」、岩井千怜プロは「メキ