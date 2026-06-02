北海道・苫小牧警察署は2026年6月1日、傷害の疑いで苫小牧市に住む会社員の男（41）を逮捕しました。男は5月29日午後10時ごろ、自宅で同居する交際相手の、未就学の娘の顔を平手打ちする暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、娘は顔面打撲で軽傷です。6月1日午後0時半ごろ、児童相談所から「児童が顔にけがをしている。叩かれたと言っている」と警察に通報があり、事件が発覚しました。調べに対し男は