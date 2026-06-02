【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,078.88 △46.42（6/1）NASDAQ：27,086.81 △114.19（6/1） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って続伸し最高値を更新しました。中東情勢をめぐっては、イランがイスラエルによるレバノンでの戦闘に抗議し交渉を停止したとの報道があったものの、トランプ米大統領が交渉を継続していると述べたことから、和平への期待が意識され、買いが優勢となりました。ダウ