1月までに決まっていた円安阻止の方針 2025年10月、高市政権が誕生すると、米ドル／円は150円を超えて上昇し、年末には160円に迫る動きとなった。経団連や経済同友会など有力な経済団体は政府に対して、「国力の観点からは、長期的には円高が望ましい」として、円安の阻止・是正の要請を強めた。こうした中で、通貨当局では、収益が増える輸出企業も含めて、さらなる円安は好ましくないとの声が大勢を占めていると判断、円安を阻