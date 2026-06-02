レッズは1日（日本時間2日）、エリー・デラクルス内野手（24）を「右ハムストリングの肉離れ」のため、10日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。31日（同1日）のブレーブス戦で5回に右中間を破る安打を放ったが、走塁中に負傷。一塁到達時に右足を引きずっていた。そのまま代走が送られ、途中交代となった。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、フランコナ監督がMRI検査の結果、「グレード1とグレード2の間ぐらい