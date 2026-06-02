首相官邸政府は2日、2025年度版の森林・林業白書を閣議決定し、建築用の国産木材の割合が24年は52.9％だったと明らかにした。23年から2.4ポイント減になったものの、2年連続で5割超を維持。この基調を保ち国内林業を継続させるためには、低層住宅だけでなく中高層建築での木造化を推進し、需要を創出することが重要だと指摘した。円安で輸入材が割高になっており、大手住宅メーカーで国産材に転換する動きがある。21年から3年