5月31日のラストライブをもって活動終了した嵐の松本潤（42）が2日、インスタグラムを更新。5月31日に東京ドームで開かれたラストライブ後、観客が退出した後のステージ中央で、5人で乾杯する写真を投稿した。「本当に楽しかった。ありがとう」と感謝の言葉とともに、ステージ中央にグラスを置いた写真、そのグラスで乾杯する5人の手の写真、会場内の写真を投稿した。ステージ中央で、5人だけで飲んだ話は、櫻井翔（44）が1日に日