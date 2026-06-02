揚げても煮ても潰しても美味しいじゃがいも。多くのご家庭で常にストックされていると思いますが、時間が経つと芽が出てきちゃうし、緑色になることも……。じゃがいもの芽や緑色になった部分には、ソラニンやチャコニン(カコニン)といった天然毒素が多く含まれています。これらを摂取すると、吐き気や下痢、おう吐、腹痛、頭痛、めまいなどの症状が出ることも。そうならないためにも、正しく保管し、おいしく使い切りたいですよね