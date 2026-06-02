台風6号は奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上しています。 交通にも影響が出ています。 台風6号は、奄美市の西の海上にあって、1時間に25キロの速さで北寄りに進んでいるとみられます。 暴風域に奄美地方の一部が入っています。 九州電力送配電によりますと、鹿児島県内では奄美地方を中心におよそ2万9000戸で停電が発生しています。 交通にも影響が出ています。 鉄道です。 九州新幹線は通常通り運行していま