台風6号の影響で、鹿児島県内の主な商業施設や観光施設では、臨時休業を決めているところがあります。 主な商業施設できょう2日、臨時休業を決めているのは、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島、マルヤガーデンズ、センテラス天文館です。 観光施設では、平川動物公園、かごしま水族館、仙巌園、オアシスケア吉野公園、フラワーパークかごしま、かのやばら園などが臨時休業します。 ・ ・ ・