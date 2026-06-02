台風６号進路予想 ２日九州接近 ３日には西日本から東日本へ 台風６号は２日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。３日には西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。暴風域はなくなりましたが、大雨や強風などに警戒が必要です。 奄美地方では２日は、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、強風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や