台風情報です。 台風6号の北上に伴って、鹿児島県内は2日の夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。 台風は現在、奄美大島の北西の海上にあって、時速25キロで北北東に進んでいます。 最大瞬間風速は40メートルで屋根瓦が飛ぶぐらいの暴風が吹いています。 台風は現在の勢力を維持したまま北上し、2日の午後6時には種子島の東北東50キロを中心とする予報円へと進みそうです。 台風が県本土付近に