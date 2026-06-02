ネクスコ西日本などによりますと、南九州自動車道の末吉財部インターチェンジと国分インターチェンジの間で、大型トラックがエンジントラブルで立ち往生したため、午前７時半すぎから上下線とも通行止めになっています。 ・ ・ ・