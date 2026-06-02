台風6号の接近で鹿児島市は午前8時に市内全域の12万9413世帯、22万2606人に警戒レベル3の高齢者等避難を出しました。 海岸や河川、崖の近くなどに住む高齢者や障害のある人など避難に時間がかかる人は避難所などに避難してください。 そのほかの人も避難の準備を整えるなど必要に応じて避難してください。 ・ ・ ・