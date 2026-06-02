台風６号の進路予想 九州南部・九州北部に接近へ 台風６号は奄美大島の北を北上していて、これから九州南部、九州北部に接近する予想です。この記事では、前半で九州南部、後半で九州北部の台風情報をお伝えします。記事の下にしています。 暴風域伴い北上 ２日昼過ぎから夜遅くにかけて大雨おそれ 九州南部・奄美地方では２日夕方にかけて暴風、うねりを伴った高波、土砂災害に厳重に警戒してください。宮崎県、鹿児島県では