体にテンポを刻むために不可欠なメトロノームの使い方とは メトロノームで体にテンポを刻み込む 距離感にテンポは大きく関与します。同じ振り幅でもテンポが変われば結果が変わるからです。。１で「ソール（ボールの後ろにヘッドをセット）」、２で「バックスイング」、３で「インパクト」。 テンポというのは、この３拍子を刻むときの速さのことで、この速度が打つたびに速くなったり遅くなったり