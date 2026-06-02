『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ P・O・G（ピラミッド・お尻・ガールズ）こと、柚乃りか・平井こと・水湊まり花が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！ 柚乃りか・平井こと・水湊まり花 ©岡本武志／集英社 【P・O・G（ピラミッド・お尻・ガールズ）プロフィール】平井こと（ひらい・こと）2000年10月26日生まれ愛知県