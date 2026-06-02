分類は文化・自然・複合の3つ 富士山は「自然」じゃない！？ 一言で「世界遺産」といっても、守る対象によって3つに分類されます。人類が築いた建造物や遺跡、文化 的景観などを対象とする「文化遺産」、地球の歴史や生命の進化を伝える環境や、優れた自然景観などを対象とする「自然遺産」、そしてその両方の価値を併せ持つ「複合遺産」の3つです。 分類が違っても共通しているのは、いずれも土地や建物などの「不動産」であ