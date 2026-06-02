更年期は女性ホルモン（エストロゲン）の減少で起こる 閉経前後の６割の女性に起きる「更年期症状」 女性の人生の大半に強い影響を及ぼすホルモンとはなんなのか。その正体は、卵巣から分泌される「エストロゲン」と呼ばれる女性ホルモンです。 このエストロゲンは、10代で卵巣が成熟すると一気に分泌量が増えて月経がはじまります。そして、その後約40年間にわたって分泌され、女性の心身の健康を大きく左右するのです