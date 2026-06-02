STEP1 ¿å¤Ë´·¤ì¤ë ¥É¥ê¥ë①¡Ö´é¤Ä¤±¡× ÌÜÉ¸¿å¤Ø¤Î¥¤¥ä¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤ê½ü¤¯²ó¿ôÌÜ°Â1Ê¬´Ö¡ß5²ó¤«¤é10²ó ¥É¥ê¥ë②¡Ö¿åÃæ¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¡× ÌÜÉ¸¿åÃæ¤Ç¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ó¿ôÌÜ°Â15¥áー¥È¥ë¡ß£³ËÜ ¡ÚPOINT¡Û¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¤¡ª¡© ¥«¥é¥À¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿åÃæ¤òÊâ¤¯¤Î¤À¤Ã¤Æ¤Ò¤È¶ìÏ«¡£Î¦¾å¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í