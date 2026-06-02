悪玉コレステロール値が上がるとヤバいといわれる理由とは？そもそもなぜそんなに“コレステロール”を気にするのか 善玉が少ないと動脈硬化に直結する 脂肪と並んで、不健康の代表のように嫌われるコレステロール。増え過ぎると動脈硬化を起こし、放置すると心筋梗塞や脳梗塞を引き起こしかねません。ですが、やみくもに減らせばよいというわけではありません。コレステロールは、体を構成する細胞膜