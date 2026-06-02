外食や出前が多い人が太ってしまう原因とは 簡単に食べられるものほど糖と脂肪が高め 仕事が忙しく、料理をする時間がないときは外食が多くなり、出かける暇もなければケータリングや出前を頼んでしまう人もいるでしょう。 中には単に料理があまり得意でないことが理由の人もいて、特に一人暮らしなどの場合は、「簡単にお腹を満たすことができさえすればよい」と考えてしまいがちです。 しかし、ファミリーレ