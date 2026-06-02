【本日の見通し】ドル高継続か、ドル円は160円手前の売りが重石 中東情勢をにらみながらの展開が続く中、昨日の海外市場ではドル高がやや優勢となった。イランが米国との間接協議を停止との一部報道がドル買いを誘った。もっともトランプ大統領が同報道を否定、さらにヒズボラとの合意報道が一部で報じられており、情報が交錯している。 ドル円はドル高が優勢となるも160円をトライするだけの勢いに欠け、落ち