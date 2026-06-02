米株価指数先物下げ拡大、二転三転トランプに不信感 東京時間07:54現在 ダウ平均先物JUN 26月限51003.00（-131.00-0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7591.50（-21.75-0.29%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限30439.50（-126.75-0.41%） 米株先物は下げ幅を拡大、二転三転するトランプ米大統領に不信感。 トランプ米大統領は「イラン合意を来週中に結ぶ可能性がある。協議は順調、順調だ」と発言したかと思