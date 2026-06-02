東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.66高値159.76安値159.24 160.39ハイブレイク 160.07抵抗2 159.87抵抗1 159.55ピボット 159.35支持1 159.03支持2 158.83ローブレイク ユーロドル 終値1.1631高値1.1671安値1.1607 1.1730ハイブレイク 1.1700抵抗2 1.1666抵抗1 1.1636ピボット 1.1602支持1 1.1572支持2 1.1538ロ&#12