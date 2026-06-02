東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.70高値185.98安値185.39 186.58ハイブレイク 186.28抵抗2 185.99抵抗1 185.69ピボット 185.40支持1 185.10支持2 184.81ローブレイク ポンド円 終値214.81高値215.01安値214.18 215.98ハイブレイク 215.50抵抗2 215.15抵抗1 214.67ピボット 214.32支持1 213.84支持2 213.49ロ&#1254