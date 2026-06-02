東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.78高値9.85安値9.75 9.94ハイブレイク 9.89抵抗2 9.84抵抗1 9.79ピボット 9.74支持1 9.69支持2 9.64ローブレイク シンガポールドル円 終値124.84高値124.94安値124.75 125.13ハイブレイク 125.03抵抗2 124.94抵抗1 124.84ピボット 124.75支持1 124.65支持2 124.56ローブレイ