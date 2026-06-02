東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7159高値0.7190安値0.7135 0.7243ハイブレイク 0.7216抵抗2 0.7188抵抗1 0.7161ピボット 0.7133支持1 0.7106支持2 0.7078ローブレイク キーウィドル 終値0.5933高値0.5989安値0.5911 0.6056ハイブレイク 0.6022抵抗2 0.5978抵抗1 0.5944ピボット 0.5900支持1 0.5866