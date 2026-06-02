トランプ氏がネタニヤフ首相に暴言「お前はクソ狂ってる、誰もがお前を嫌っている」 米当局者によると、トランプ米大統領はイスラエルのネタニヤフ首相に対し「お前はクソ狂ってる（You’re f***ing crazy）。俺がいなかったらとっくに刑務所に入ってる。俺がお前のケツを救ってるんだ（I’m saving your a**）。今や誰もがお前を嫌っている。誰もがイスラエルを嫌っているんだ」と暴言を吐いたという。テレグラフが報じた。