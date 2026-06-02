5月にはキックオフカンファレンスが開催。DAZNアンバサダーに就任した成田凌氏、桐谷美玲氏、さらにFIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダーの内田篤人氏がゲストとして参加した スポーツ専業の映像配信サービス「DAZN」が、日本でビジネスをスタートして10年目を迎えた。今年はFIFAワールドカップの日本向け配信権を獲得。6月のワールドカップ開催に向け、