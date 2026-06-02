女優・木村文乃（３８）の撮影ショットがアップされた。木村のマネジャーによる公式インスタグラムが１日に更新され、「ファンフォト更新してます」とコメント。木村は鮮やかなブルーの衣装を着用し、イスに腰掛けて笑みを浮かべた。木村は５月２４日に自身のインスタグラムで手作りご飯を紹介するとともに、「この度、第二子が誕生しました」と２人目の出産をサラリと報告したばかり。「ファンフォト」の撮影時期は明記さ