お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。「嫉妬する芸人」について自身の思いを打ち明けた。同年代で同じ事務所に所属する「ぺこぱ」松陰寺太勇とカズレーザーがまったりトークを繰り広げるYouTubeチャンネル。この日は「嫉妬した芸人ベスト3」をお題にトークを展開した。「嫉妬した芸人」について、カズレーザー