医療機関に対する診療報酬が１日、改定された。物価高に対応するため、初診時、再診時は２０円の物価対応料が新設された。医療従事者の賃上げに充てる報酬も拡充した。患者の窓口負担は３割の場合、初診で計５７円、再診で計２１円の値上げとなる。診療報酬は厚生労働省が決めており、原則２年に１度改定される。今回は、物価や人件費の上昇で医療機関の経営が悪化していることから、医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分