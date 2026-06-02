高市総理大臣は2日朝、官邸で開かれた閣議に沖縄の夏の装い「かりゆしウェア」を着用して臨んだ。高市総理がまとった紺色の「かりゆしウェア」は、手もみでシボ（しわ加工）を施した麻100％の生地を使い、袖は七分丈と、吸湿性や通気性に優れている。機能性だけでなくデザインにもこだわり、綿糸を素材にした経畝織りのかすり織物で沖縄・石垣市や竹富町の特産品「八重山ミンサー」が、襟と袖口にあしらわれている。先月22日に沖縄