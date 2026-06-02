台風6号は、3日にかけて西日本や東日本に接近するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。台風の暴風域に入っている鹿児島・奄美市から中継です。奄美市内のホテルから、安全を確保したうえでお伝えします。私たちは午前5時ごろからこちらで取材をしています。そのころは暴風雨といった感じでしたが、それからすると現在は幾分、雨は弱まっているものの、私たちの体が吹き飛ばされそうになるほど強い風が時折吹く、といった状況が現