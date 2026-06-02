次長課長の河本準一（51）が2日、インスタグラムを更新。「#プライベート激写」と題し、明石家さんま（70）が新幹線とみられる移動中の車内で、右ほおに米粒をつけた写真を投稿した。河本は「スクープ！！ついに頬骨で飯を食おうとしてます、喋りながらご飯食べるとここまで米粒が来ます。。。」と状況を説明。「さんまさん…お願いだから口で食べて。」と懇願した。