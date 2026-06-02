高橋一生が性格の異なる2人の男を1人で演じているドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）は、時代がコロナ禍の2021年となり、2026年に根尾光誠（高橋一生）を殺した犯人が誰なのかがいよいよ物語の主軸となる最終章へ突入した。そんな中、商店街で暮らす野本英人（高橋一生）と光誠を繋ぐキーパーソンの1人として重要な役割を担っているのがNEOXISで光誠の秘書を務め