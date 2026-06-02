NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月3日放送の第48話では、りん（見上愛）が安（早坂美海）から意外な話を聞く。 参考：『風、薫る』患者の死に直面した“ゆき”中井友望の動揺“フユ”猫背椿の言葉の重みと納得感 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 ゆき（中井友望）との別れが描かれた第47話。 第48話では、丸